Před deseti lety jste se přestěhovali z Austrálie do Londýna. Pořád tam sídlíte?

Zůstali jsme tam já a klávesista Joseph Greer. Zpěvák Dougy Mandagi se přestěhoval do Berlína, baskytarista Jonathon Aherne žije v Brooklynu. Austrálie je fantastické, ale velmi vzdálené místo. Osobně miluji energii Londýna, je tam bohatý kulturní život.

Vyhovuje mi také, že je blízko dalším úžasným městům. Pořád žasnu, že můžu sednout na vlak a být za pár hodin v Paříži. Když pocházíte z rozlehlé Austrálie, nepřestanou vás tyto drobnosti těšit. Tahle půlka světa je z hlediska možnosti cestovat pro kapelu daleko výhodnější.

Ovšem často se vracíte i do Austrálie a té vzdálenosti se proto nevyhnete.

Je fakt, že v rámci turné tam vždy zamíříme. Někdy i vícekrát během roku. Zrovna nedávno jsme tam hráli u příležitosti Australian Open. Strávili jsme několik příjemných týdnů v teple a na sluníčku. Načerpali jsme energii pro začínající evropské turné.

Jste fanoušek tenisu?

Upřímně řečeno mu příliš neholduji. Ale když vyrůstáte v Melbourne, je součástí života, patří do DNA města. Období Australian Open mám rád. Na ulici se vyrojí stánky se skvělým jídlem, pořádá se mnoho koncertů, v barech to žije. I když nemáte rád tenis, můžete si ty dny skvěle užít.

Přestože už v Austrálii dlouho nežijete, zdá se, že tam pořád máte největší fanouškovskou základnu. Je to tak?

Máte pravdu. Koncertováním po Austrálii jsme strávili hodně let ještě předtím, než vůbec vyšla naše první deska. Mám radost, že jsme tamním lidem pořád blízcí.

Loni v létě jste vydali album Thick as Thieves, na němž jste pracovali téměř tři roky. Proč to trvalo tak dlouho?

Dali jsme si na čas. Během té doby jsme i koncertovali. Nové písně jsme si chtěli otestovat naživo, a tak jsme vyjeli na malá turné do Ameriky a Austrálie. Pár koncertů jsme měli i v Londýně. Bylo pro nás přínosné vidět, že se nové kousky lidem líbí. V té době nám to zvedlo sebevědomí a podrželo nás to během období tvorby.

Po druhém eponymním albu The Temper Trap vás opustil kytarista Lorenzo Sillitto. Na nové desce jste víc než kdy dřív pracovali s externími autory písní. Znamená to, že byl Sillitto hlavní tvůrčí silou kapely?

Byl rozhodně důležitým prvkem, ale písně vždy vznikaly ve spolupráci všech. Že jsme nyní ještě víc zapojili producenty a autory zvenčí, bylo způsobeno spíš touhou se posunout. Nebyla to přímá reakce na Lorenzův odchod. Album ovlivnil producent, který si říká Malay. Pochází z hiphopového prostředí a nasměroval kapelu tak, že by nás to samotné nikdy nenapadlo.