Uskuteční se mezinárodní premiéra Němcova posledního filmu Vlk z Královských Vinohrad, který byl poprvé uveden loni v létě na MFF Karlovy Vary. Dále festival promítne režisérovy filmy ze šedesátých let včetně děl Démanty noci a O slavnosti a hostech.

K vidění bude také výběr exilových snímků vyrobených pro různé televizní stanice, mimo jiné i ojedinělý projekt Czech Connection či dokument o mnichovské dohodě Mír podle Mnichovské dohody, který natočil s Ottou Olejárem pro britskou stanici Channel 4.

Představeny budou i všechny Němcovy porevoluční filmy včetně obnovené mezinárodní premiéry filmu Heart Beat 3. Rotterdamské publikum se bude moci s osobností Jana Němce seznámit také skrze epizodu z dokumentárního seriálu České televize Zlatá šedesátá.

„Nápad připravit retrospektivu vznikl poté, co byl Vlk z Královských Vinohrad před dvěma lety prezentován jako připravovaný projekt na festivalu v Karlových Varech,“ říká Evgeny Gusyatinskiy, dramaturg Mezinárodního filmového festivalu v Rotterdamu.

„Retrospektivu nevidíme jako posmrtnou poctu nebo cokoli podobného. Ve skutečnosti sama neuvěřitelná hravost Němcovy tvorby napovídá, že on sám by byl proti jakémukoli formálnímu pomníku. Je to také nejrozsáhlejší retrospektiva jeho tvorby, jaká byla kdy sestavena. Mnoho z filmů bude v mezinárodním kontextu prezentováno vůbec poprvé, což – jak doufáme – přitáhne více pozornosti k Němcově různorodému a velmi výjimečnému dílu,“ dodává.