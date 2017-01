Film vzniká v koprodukci čtyř evropských veřejnoprávních televizí - České televize, rakouské ORF, slovenské RTVS a maďarské MTVA a je produkován společnostmi Beta Film, MR Film a Maya Productions.

„Marie Terezie byla jedinou vládnoucí ženou, která usedla na českém trůně. Je to panovnice, které se v našich školách věnují mnohé hodiny dějepisu, a jakkoli byl její vliv celoevropský, je nedílnou součástí naší vlastní historie. Jsem proto nesmírně rád, že takto velký a náročný televizní projekt, do kterého vstoupili veřejnoprávní vysílatelé ze tří dalších zemí, vzniká u nás a podle českého scénáře,“ řekl generální ředitel České televize Petr Dvořák.

Děj snímku začíná rokem 1723 - korunovací Karla VI. českým králem na Pražském hradě. Bude zaměřen na příběh jeho dcery, pozdější císařovny Marie Terezie. Zpodobní její dětskou lásku k Františku Štěpánu Lotrinskému, jejich pozdější svatbu, počátek Mariiny vlády i šestnáctinásobné mateřství panovnice.

Pod vedením režiséra Deníku Anne Frankové



Robert Dornhelm, který se ujme režisérské taktovky, je původem Rumun, studoval na Filmové akademii ve Vídni a po nominaci na Oscara za film The Children of Theatre Street přesídlil do Los Angeles. Tam pak mimo jiné natočil dokument o zakládajícím členu skupiny The Rolling Stones Billu Wymanovi a své asi nejznámější dílo Deník Anne Frankové.

„Dostanete-li jako režisér příležitost točit dobový snímek, musíte si dát pozor, aby se z toho nestala návštěva muzea. Na druhou stranu je ale potřeba nepodcenit historickou věrnost a faktickou správnost, protože jinak vás publikum přestane brát vážně a na filmařský výlet do minulosti se s vámi nevydá,“ říká k filmu Robert Dornhelm

„Marie Terezie byla bezesporu obrovskou osobností evropské historie. Nicméně tím, jak dokázala skloubit své panovnické povinnosti s rolí matky šestnácti dětí, se stala inspirací pro všechny moderní ženy,“ dodal.

Autorkou scénáře, který se začne natáčet v březnu zejména na zámcích v Kroměříži a Valticích, ale také v Bratislavě, ve Vídni a v Toskánsku, je Mirka Zlatníková. Další role ztvární Zuzana Stivínová a Karl Markovics.