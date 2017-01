Tibet k němu seskupoval záběry v průběhu práce na loňském albu ve studiu a zejména pak na říjnovém speciálním narozeninovém koncertu k 25. výročí existence, který se odehrál v brněnském klubu Metro. Ve videoklipu se objevují všichni hosté včetně Ilony Csákové, Terezy Černochové, Marka Vašuta, Honzy Křížka z Blue Effectu nebo členů kapely Buty, někdejšího Narvanu či bývalých členů Tibetu.

„Buď mou je o tom, že člověk časem zákonitě ztrácí mnohé ze svých iluzí o životě, o lásce i sám o sobě. Ne vždy je to jen k jeho škodě, zvlášť když ty iluze mají často tendenci být hodně naivní. Ale vždycky se s tím musí nějak vyrovnat. A jde o to, aby to bylo důstojné,“ přibližuje obsah skladby zpěvák a textař kapely Jiří Sekerák.

„I naše kapela musela během pětadvaceti let překonat nejednu překážku a zříct se nejedné ze svých původních představ, o tom není pochyb. Přesto náš vztah vydržel, Tibet pokračuje dál, je to vlastně taková láska, která má svou hodnotu bez ohledu na jakoukoli lehkou deziluzi,“ doplňuje Sekerák.