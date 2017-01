Krok za krokem byl autorským týmem rekonstruován život renesančního génia jako hrané drama, ale do dějových epizod vždy vstupuje moderní vypravěč, aby diváky seznámil s názory historiků umění a rozlišil, co je smyšlenka a co historická skutečnost.

Film je výpravnou podívanou, která se natáčela v místech, kde Leonardo kdysi žil. Historicky přesně jsou udělány kulisy, dobové zvyky i kostýmy, takže znovu se před diváky otevírá celá krása renesanční Florencie a Milána.

Ve výběru herců a hereček měl režisér šťastnou ruku. Stárnoucí Leonardo (Philippe Leroy) vypadá přesně tak, jak ho známe ze slavné turínské kresby z roku 1512. V případě Cecilie Galleraniové (Sara Franchettiová) má divák intenzivní pocit, jako by vystoupila z obrazu Dámy s hranostajem a znovu odehrála před diváky svůj životní příběh.

Seriál byl nominován na několik cen Emmy a oceněn Zlatým glóbem. Život Leonarda da Vinci uvidíme po pět čtvrtečních večerů s původním dabingem Československé televize.