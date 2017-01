Autor je loňským držitelem Grantu Prahy soutěže Czech Press Photo. Expozice trvá do 26. února a představí unikátní snímky, které vznikly za posledních patnáct let.

Návštěvníci uvidí pražské památky v procesu oprav a jejich zákulisí, pro obyčejného člověka běžně nedostupné. Na výstavě bude také představen průřez všemi granty The Best of Grant Prahy, které v průběhu 22 let byly uděleny.