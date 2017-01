Jedna z ženských hrdinek je prý inspirována Natašou Gollovou. Proč v seriálu nevystupuje pod vlastním jménem jako ostatní?

Lili Krallová má s Natašou Gollovou sice leccos společného, ale ne vše. Zůstala z původní verze scénáře jako jediná fiktivní postava. S výjimkou vypravěče, samozřejmě. Je to filmová hvězda z pražské německé rodiny, což byl důležitý dramatický motiv, o který bychom přišli.

Psal se vám některý z těch příběhů obtížně? Například kvůli osobnímu vztahu?

Takhle to asi nemohu říct. Hodně jsem přemýšlela o Otakaru Vávrovi, který mě ještě učil na FAMU a v sedmdesátých letech pořád patřil k tomu lepšímu. Nikdy nikoho nezničil, i když je pravda, že také nikomu nepomohl. Vychoval celou jednu generaci filmařů a hodně toho po něm zbylo. Sice jsou mezi tím věci, které vzniknout nemusely, ale těch je menšina. Prostě chtěl pracovat.

Objevila jste při psaní nějaké skutečnosti nebo souvislosti, které zatím nebyly známé nebo zůstaly opomíjené?

Ano, třeba řadu faktů o znárodnění kinematografie v ještě svobodném Československu a o jeho protagonistech. Ovšem v televizi je důležitý hlavně příběh. Nesmíte nikoho pošpinit, musíte psát ve shodě s dějinami, pravdu, zároveň napínavě. Taková práce je drama sama o sobě, protože ne všechny zdroje jsou dostatečně spolehlivé. Mnoho lidí napsalo paměti a je opravdu zajímavé číst je proti sobě, protože někdy spolu lícují, jindy vůbec ne.

Výborná je ale třeba disertační historická práce Terezy Dvořákové o Filmovém ústředí za doby protektorátu, kniha Lukáše Kašpara Český hraný film a filmaři za protektorátu a ovšem Justova Věc Burian či skvělá havlovská monografie Krystyny Wanatowiczové.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Má Bohéma ambice zásadně změnit náhled na osobnosti českého filmu, o kterých vyprávíte?

Divák si musí udělat názor sám, o to nám šlo. Co se týká celkového tónu scénáře, rozhodně nikoho nesoudím, přišlo by mi to arogantní. Když máte před sebou tak silné osudy, stejně vás brzy přestane zajímat hodnocení a soustředíte se na samotný příběh.

Z velké části je seriál holdem historii českého filmu a lidem, kteří ho oddaně dělali a v jakékoli době se snažili, aby neklesl na úplné dno. Ale na druhou stranu si má generace láme hlavu, jak je možné, že nastal za pouhých patnáct let tak prudký zlom a z hrdé občanské společnosti Masarykovy první republiky vyrostla společnost nemocná a ustrašená.

Nemusíte o období od roku 1938 do roku 1953 dokonce ani nic číst, stačí se podívat na fotografie a máte dojem, že jste se dostala z civilizace do zapadákova. Bohéma se tedy pokouší také definovat, co přesně k tomu vedlo.

Možná to, co se událo mezi filmaři a v české společnosti během protektorátu a do začátku padesátých let, nějak souvisí i s mnohem pozdějšími událostmi po sovětské okupaci v roce 1968, když v sedmdesátých letech vypukly čistky a na Barrandov přišel obávaný dramaturg Ludvík Toman.

Tak to by mě velmi zajímalo. Například Jiří Menzel si myslí, a já s ním souhlasím, že pád českého filmu a české kultury nebyla ani tolik vina Rusů, ale že jsme si to udělali sami ze závisti. Menzel to odnesl jako první, i když nikdy nebyl politicky aktivní. Říká, že mu ti nýmandi záviděli Oscara, a nejspíš má pravdu. Jako autorku mě i tohle velmi láká. Uvidíme, jestli bude možné pokračovat.