Lazarus je muzikál se sci-fi zápletkou, na kterém muzikant spolupracoval se spisovatelem Michaelem Cunninghamem. A právě ten prozradil, že v něm měli být nejen mimozemšťané, ale i mariachi kapela a spousta fiktivních písní Boba Dylana, které „měly být objeveny až po jeho smrti.“

Cunningham zavzpomínal, že s Bowiem pracovali v jedné místnosti a slýchával, jak improvizuje na klávesy a hraje si s nápady. Sám při tom psal příběh o mimozemšťanovi, který přijme lidskou podobu a zamiluje se do ženy. ”Dosáhnou takové blízkosti, kde on už cítí, že by měl přiznat svou pravou podobu, která je hodně odlišná od celkem hezkého třicátníka, se kterým si ona myslí, že chodí. Řekněme, že vidět skutečnou podobu jejího milence by bylo pro mladou ženu dost náročné.“

Zesnulý britský zpěvák David Bowie

FOTO: Petr Hloušek, Právo

”Četl jsem tu pasáž Davidovi do telefonu, hned další den mi volal zpět a zahrál mi hudbu, kterou pro tuhle scénu složil. Byla to ujetá, lehce disonantní balada o lásce,“ dodal.

V roce 2004 však muzikant utrpěl infarkt a ke společné práci už se nikdy nevrátili. „Nenašel jsem žádný způsob, jak zapracovat do děje ty Dylanovy songy,“ uzavřel spisovatel.

Později se ještě potkali, ale muzikál už neřešili. Když pak Cunningham viděl definitivní verzi, vůbec prý dílo nepoznával. Jediná spojnice mezi dvěma projekty podle něj spočívala v tom, že to bylo o mimozemšťanovi.

David Bowie zemřel 10. ledna 2016 krátce poté, co mu v den 69. narozenin vyšlo album Blackstar. Deska pak obsadila první místo britské albové hitparády a kromě toho se stala i nejprodávanější vinylovou deskou roku. Prodej gramofonových desek v zemi prudce stoupá, loni jich Britové zakoupili přes 3 milióny kusů.