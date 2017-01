Hlavními postavami zprvu rozvětveného, později se zužujícího příběhu jsou tři dávní kamarádi. Jsou typickými antihrdiny, všichni by mohli nazvat svůj život promarněným. Ve světě thrillerů je to ale lákavý obraz, což Vallgren ví.

Jorma Hedlund se nechá vtáhnout do své poslední loupeže, která však dopadne tak špatně, že je z něho svědek vraždy a štvanec. Bývalý narkoman Danny Katz objeví kamaráda a dealera Ramóna mrtvého a rozhodne se dopátrat se okolností jeho skonu. A Eva dělá v bezpečnostních složkách, je však nymfomanka a mizerná matka.

Obal knižní novinky.

FOTO: nakladatelství Moba

Svině je příběh ze světa zločinu, především z prostředí pornoprůmyslu. Hlavním postavám kříží cestu ty, jež jsou s ním spjaté stejně jako ony. Objevování pravidel, kterými se všichni řídí, je výzvou i poukázkou pro neutuchající napětí.

Je to příběh reálný a krutý. Vallgren se v něm pouští do popisů drastických scén, týrání a používá k tomu drsný jazyk. Jeho zločinci se rekrutují ze všech sociálních skupin, v tom se neomezuje. Od první chvíle proto lehce získá čtenářovu důvěru, která je korunována jeho vypravěčskou fundovaností, pro nás i překladatelskou zručností Heleny Matochové.

V rozuzlení překvapivě zanikne Hedlundův zločin z počátku příběhu. Vyzní do ztracena, neboť se děj plně soustředí na příběh, kterého se zúčastňují tři přátelé. Syrovost, brutalita a cynismus, s nimiž je Vallgren vede k cíli a rozřešení, jsou tak silné a poutavé, že myslet na to, co bylo, pod přílivem skutečného napětí vlastně ani nelze.

Carl-Johan Vallgren: Svině Moba, překlad Helena Matochová, 368 stran, 339 Kč

Celkové hodnocení: 85 %