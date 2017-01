Byla role ve filmu Muzzikanti vaše první?

Vlastně ano. Hrál jsem předtím v jednom studentském filmu, ale skutečnou premiérou byla až role Hanyse. Musím říct, že natáčení probíhalo skvěle. Sešla se skvělá parta a já si to užíval dvojnásob, protože jsem vůbec netušil, že mě vyberou.

Takže jste předtím absolvoval casting?

Přesně tak. Přiletěl jsem zrovna z dovolené z Filipín, byl jsem po cestě umaštěný, měl jsem opar na puse a šel rovnou na casting. Snažil jsem se na něm co nejlépe odvyprávět dialog, a když jsem se pak režiséra Dušana Rapoše zeptal, jaké to bylo, odpověděl, že dobré. Působilo to na mě ale dost neutrálně a odešel jsem s myšlenkou, že jsem spíš neuspěl. Pak uběhl měsíc, nic se nedělo a já celou tu věc vytěsnil z hlavy.

Kdy se vám tvůrci filmu ozvali?

Byl to v pro mě velmi emotivní den, protože jsem po delším čase byl na hřbitově za svými rodiči, kteří zemřeli. Měl jsem melancholickou náladu, do toho mi zazvonil telefon a hlas mi oznámil, že jsem byl vybrán. V první chvíli jsem si neuvědomil, o co jde, a tak mi bylo připomenuto, že o film Muzzikanti. Měl jsem z toho velkou radost.

Písničku Obleky jste napsal pro film?

Ano. Scenárista Petr Šiška mi poslal text, který se hodil do jedné scény. Dali nám v ní obleky a my je jako kapela museli nosit. Necítili jsme se v nich ale dobře, spíš jako kašpaři. Bylo to vlastně poprvé, kdy jsem zhudebňoval text. V minulosti vznikla v mém případě pokaždé dříve muzika. Asi za hodinu to ale bylo hotové.

Ve filmu hrajete baskytaristu, přitom na hudební scéně jste kytarista…

To je paradox. Musel jsem si na ten nástroj trochu zvykat, před natáčením filmu jsem se učil, jak ho pořádně držet.

Vaše debutové album Momenty vyšlo už před rokem a půl. Chystáte nové?

Písničky mám hotové, a je jich dost. Klidně bych mohl vydat alba dvě. Teď vybírám nejlepší skladby. Deska by měla vyjít v červenci.

Jste oblíbencem především mladého publika. Budou písně na novince náladou a zvukem podobné těm z debutu?

Nejdřív vyjde singl a já bych chtěl, aby byl rockovější. Dosud jsem v nahrávkách preferoval akustické kytary, ale v budoucnu bych chtěl přidat elektrické. Texty u nových písniček jsou hlubší než ty z debutu, takže bych byl rád, aby mé písně byly vnímány jako dospělejší.