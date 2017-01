Scenárista a režisér Bohdan Sláma natočil pět let po Čtyřech sluncích film Bába z ledu, romanci o tom, že život lze vzít do vlastních rukou v každém věku. Představitelka hlavní role Zuzana Kronerová na to přichází v partě otužilců na břehu Vltavy, do jejíž chladné vody se sama při natáčení nořila. „A zalíbilo se jí to tak, že je dnes členkou bratislavských otužilců,“ řekl Právu Sláma.

Karel Roden hraje Jana Masaryka ve stejnojmenném filmu Julia Ševčíka. Je věnován této složité postavě československých dějin, muži, jenž prožil život bohéma, miloval ženy, hudbu, velká gesta i velké zápasy. Roden hrál už i jeho otce T. G. Masaryka ve filmu Zločin v Polné a Právu nedávno přiznal, že Jan je mu bližší i proto, že scénář šel do větší hloubky.

Hřebejkova trilogie

Jan Hřebejk uvede na jaře první díl trilogie Zahradnictví podle scénáře Petra Jarchovského, jenž při psaní čerpal z osudů vlastní rodiny. Děj časově předchází Pelíškům, v hlavních rolích uvidíme Aňu Geislerovou, Ondřeje Sokola, Jiřího Macháčka a řadu dalších. První díl má název Rodinný přítel, druhý Dezertér (premiéra 28. září) a třetí Nápadník (16. listopadu).

Asi nejočekávanějším českým filmem roku je novinka tandemu Zdeněk a Jan Svěrákovi Po strništi bos, která dějově předchází Obecné škole. Na tu si ale počkáme až do srpna.

Z chystaných dokumentů má v prvním pololetí velkou šanci zaujmout snímek Jitky Němcové Nechte zpívat Mišíka a také Richard Müller Nepoznaný, intimní pohled režiséra Mira Rema do zpěvákova života na pozadí jeho koncertního turné s kapelou Fragile. Helena Třeštíková představí nový časosběrný dokument Strnadovi.

Nadcházející rok bude plný druhých až osmých pokračování prověřených titulů

Zejména americká kinematografie přinesla loni řadu trháků a letos to nebude jinak. Nadcházející rok bude navíc plný druhých až osmých pokračování prověřených titulů.

V lednu se do kin vrátí xXx s podtitulem Návrat Xandera Cage, v němž Vin Diesel zase dostane ty největší mizery. Rezident Evil hlásí Poslední kapitolu, v níž Alice, Jill a další hrdinové míří zpět do Úlu, aby svedli boj s umělou inteligencí o budoucnost lidstva.

Film Zakladatel je životním příběhem Raye Kroce, který udělal z občerstvení McDonalds impérium, do něhož dnes patří 35 tisíc poboček na celém světě. Kroc (1902–1984) měl české kořeny, jeho rodiče emigrovali z Plzeňska do USA. V roce 1955 otevřel svoji první restauraci v Chicagu. V roce 1961 odkoupil za 2,7 miliónu dolarů firmu bratrů McDonaldových.

Únor odstartuje T2 Trainspotting, jehož režie se ujal stejně jako před dvaceti lety Danny Boyle a do rolí narkomanů opět obsadil Ewana McGregora, Jonnyho Lee Millera nebo Roberta Carlylea. Jen místo drog přijde na řadu závislost na sociálních sítích či internetovém pornu. Mimochodem název T2 musel schválit James Cameron, pro jehož film Terminator 2: Soudný den se právě pojmenování T2 vžilo.

Martin Scorsese snil již od roku 1989 o natočení filmu Mlčení, historického velkofilmu o pronásledování křesťanů v Japonsku v 17. století. V únoru bude mít premiéru.

Film Padesát odstínů šedi se v Česku pořád drží na prvním místě žebříčku návštěvnosti premiérového víkendu.

Padesát odstínů temnoty tedy určitě patří k očekávaným filmům. Ridley Scott se ve filmu Vetřelec: Covenant znovu vrátí k tématu jednoho ze svých nejoblíbenějších filmů, studio Marvel dává tři roky po premiéře prvních Strážců galaxie do kin dvojku, jejíž tým superhrdinů se vydá až na hranici kosmu.

Kong: Ostrov lebek se má modernizovanou formou přiblížit původnímu příběhu King Konga, dočkáme se nové verze Krásky a zvířete, s podtitulem Salazarova pomsta se představí další Piráti z Karibiku a poosmé se chystá do kin film Rychle a zběsile.

Děti se mohou těšit na LEGO® Batman film, Transformers: Poslední rytíř, v němž se Optimus Prime vrací na svoji rodnou planetu, na Auta 3 a těsně před prázdninami i na Já, padouch 3.