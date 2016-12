Když LP vydala v roce 2004 druhou desku Suburban Sprawl & Alcohol, nestalo se také nic a ona se proto následně vrhla na jinou činnost. Uložila k ledu svou sólovou dráhu a začala psát pro kolegy. Z jejích písniček se těšili Backstreet Boys, Rihanna, Rita Ora, Leona Lewis či Cher, a nedostali od ní skladby ledajaké.

V roce 2014 vydala své třetí album Forever For Now a to jí přineslo první pozitivní ohlasy. LP si od té doby fanoušky získává melancholickými, silnými a uvěřitelný písněmi doprovázenými hrou na ukulele či kytaru. Podařilo se jí uspět s tvorbou, která možná na někoho působí deprimujícím dojmem, navíc v kombinaci s jejím nekonvenčním, až chlapeckým vzezřením. Aktuálně je totiž jedním z objevů letošního roku. Samozřejmě ve smyslu mainstreamového sólového úspěchu, nováček v žádném případě není.

Obal alba Lost On You

FOTO: Universal Music

Nové album Lost On You vlastně prezentuje popové retro. Ze všeho nejvíc se na něm zpěvačka a spoluautorka LP přibližuje popu osmdesátých let, tedy popu, který ctil nosnou melodii a výraznou interpretaci, slušný text a v tomto případě i živé nástroje, bez až tak zásadní podpory elektronických zvuků. Její pop je z dnešního pohledu alternativní, za čímž paradoxně stojí právě ta čistotu, se kterou k němu přistupuje. Moderní popový sound je totiž plný chemie a přidaných hodnot, leckdy s efektem pro píseň spíše škodlivým.

Půvabné jsou stylové úkroky LP, jakési nabírání inspirací. Chvíli je patrná náklonnost k folku (Into The Wild), chvíli k country (Lost On You), také k rocku (Muddy Waters) či jemně podpůrné elektronice (Into The Wild, No Witness), v některých písničkách jako by si dokonce pohrávala s tradiční popovou banalitou (Tightrope).

Ve svém hlase má cosi naivního, až dětského. Přesto zpívá velmi jistě, emotivně, naléhavě a umí i šeptat. Je v tomto smyslu univerzální, což je vlastnost, která se hodí zvláště v situaci, kdy má zpěvák rozpoznatelný výraz. A ten ona má.

Přičteme-li, že se podařilo napsat velmi dobré a vzhledem k albu jako celku i vyrovnané skladby, je dobré vnímat LP jako skutečné zjevení roku 2016.

Celkové hodnocení: 85%