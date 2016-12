Společně a vánočně je název koncertu, k němuž spojili své síly kytarista Štěpán Rak a pěvkyně Dagmar Pecková. Spolu s nimi 20. prosince ve Velkém sále Lucerny vystoupí i Hana Maciuchová, Bára Hrzánová, Alfréd Strejček či Wihanovo kvarteto.

Vánoční koncert pořádá 21. prosince i letošní sedmdesátník Michal Prokop ve Foru Karlín. Společně s Karlovarským symfonickým orchestrem představí pražskému publiku znovuzrozenou skladbu Město Er. Adventní gospely přiváží do Prahy oceňovaná americká gospelová skupina Stella Jones and The Gospel Singers. Nejslavnější písně z repertoáru, s nímž v posledních letech procestovala Evropu, zazní 22. prosince v Pražské křižovatce.

Kdo by chtěl slyšet něco klasičtějšího, může zvolit Vánoční setkání s Václavem Hudečkem a jeho hosty 20. prosince na Žofíně. A k tomu v řadě pražských kostelů zní téměř každodenně Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby, která se neoposlouchá. Ve scénickém provedení ji uvádí Dětská opera Praha na Nové scéně pražského Národního divadla.

Po celý týden budou Tiše a ochotně ladit i písně v Divadle Semafor z autorské dílny Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra. A samozřejmě i ta o purpuře na plotně. Muzikál Děvčátko – Vánoční příběh podle Hanse Christiana Andersena má v repertoáru Studio DVA na Václavském náměstí.

Vánočně laděný baletní Louskáček se hraje v Národním divadle v Praze i Brně i v Moravském divadle v Olomouci či v pražském Divadle Hybernia. A představení lidových barokních her či jinak laděných vánočních příběhů nabízí řada scén.