Jaké to je pokračovat bez původního zpěváka a baskytaristy Evana Seinfelda se Scottem Robertsem?

Evan opustil kapelu před dvěma lety ve chvíli, kdy jsme dělali na albu Reborn in Defiance. Na téhle desce jsme tvrdě makali a jsme na ni pyšní. Písně z ní jsme už hráli na turné. Bylo to úžasné. Scott dal kapele novou dimenzi. Je to pro nás stejné, jako když jsme začínali. Všechny nás baví, co děláme. Když jsme na scéně, je to vidět. A když to kapelu baví, publikum to cítí. Skvělé je, že hraní nevnímám jako práci, nehraju pro peníze. Je to moje celoživotní vášeň, která mi zůstane až do hrobu.

Jak se vám se Scottem pracovalo na desce Reborn in Defiance?

Vytvářeli jsme ji v původním složení Biohazard, když Evan odešel. Scott však hrál na kytaru už na našich předchozích dvou albech, než jsme se rozešli, takže to bylo, jako by se jen znovu přidal. On hrál v pár výjimečných kapelách, jako jsou Spudmonsters nebo Cro-Mags. Je výjimečnej tvrdě makající hard core metalovej týpek.

Budete hrát většinou materiál z posledních desek, nebo se vrátíte i k ranému materiálu z Urban Discipline a State of the World Adress?

Je těžké všude zahrát všechno, co publikum chce, zejména v kratších vystoupeních na festivalech. Ale do seznamu skladeb jsme vedle těch z nového alba přidali pár starých, které jsme nikdy předtím nehráli. Samozřejmě, že klasika, která změní kluby v chaotické tornádo těl, chybět nebude. Fakt to každýho nakopne.

Jaké to je, když staré skladby zpívá někdo jiný?

Jedna z věcí, kterou mám rád na Biohazard, je to, že se lidi ve zpěvu střídali a to se nezměnilo.

Jste pořád političtí?

Vždycky jsem byl a vždy se budu zajímat a angažovat ve světě, co mě obklopuje. Myslím si, že kvůli tomu mám silnější sociální uvědomění. Politici lžou, ale já říkám o světě kolem sebe pravdu.

Svět i hudební scéna se za dvacet let změnily. Jak se to odráží ve vaší tvorbě, když kombinace hard core, rapu a metalu už není překvapující a nová?

Nechávám na ostatních, aby to posoudili. To je taky jediné, co mohu dělat.

Co pro vás znamenají koncerty v České republice, kde vystupujete pravidelně?

Česká republika pro nás vždy byla v ohnisku. Scéna tam je extrémně silná a vášnivá, proto jsou koncerty šíleně nabité energií. Nemohu se dočkat, až se tam vrátím.