Zavražděný učitel říkal kolegovi, že je na škole nejpřísnější. Podle studentů byl milý

„Zrovna ve čtvrtek mi říkal, že je ve škole ten nejpřísnější učitel. Já na to, že taky nejsem žádný lidovkář, pětky dávám taky, to se nedá nic dělat, jinak bych je nedonutil se učit,“ vypráví Jiří Freund, který sice do školy v Ohradní nastoupil teprve letos, ale práci pedagoga se věnuje už 45 let. Zavražděný kolega učil, stejně jako on matematiku.

Právu popsal první minuty po útoku. „Šel jsem z výuky do výtahu, který je přesně naproti jeho kabinetu. Jeho manželka, která na škole také učí, má kabinet vedle. Koukám, byla k něčemu sehnutá, kolem tak metr na metr tmavě červená kaluž,“ vzpomíná na hrůzné chvíle po útoku.

Toto je extrém, ale tahle generace je jiná, než jsme byli my. Moc se nesnaží, zlobí, a ještě jsou drzí Jiří Freund, pedagog

Zblízka pak uviděl bez hnutí ležícího kolegu s obličejem celým od krve. „To s vámi zahýbá,“ říká pohnutě s tím, že nic podobného v životě nezažil. „Toto je extrém, ale tahle generace je jiná, než jsme byli my. Moc se nesnaží, zlobí, a ještě jsou drzí. Ctižádostivost, jakou jsme měli my, v nich není,“ stýská si pod dojmem toho, co se právě stalo.

Za katedrou se nebojí, ale přiznává občas i nepříjemný pocit, když je mezi studenty. „Ředitel je perfektní, a když chování přeroste určitou míru, zasáhne,“ popisuje ne zrovna jednoduchou práci pedagogů na učňáku.

Studenti: Byl hodný a milý

Přestože se zavražděný učitel sám považoval za přísného pedagoga, studenti oslovení redakcí ho měli rádi. Před školou vyprávěli, že byl hodný, milý, „v pohodě“. Vysvětlit si, proč ho pachatel napadl, nedokázali.

„Měli jsme mít odpoledku, ta se zrušila,“ hlásil jeden z žáků prvního ročníku, kterého dotyčný pedagog neučil. „Vyšli jsme ze školy, bylo tu plno policejních aut, sanitka. Předtím jsme z okna zahlédli nějaký mumraj venku,“ popisoval.