Za ubodání otce v kotelně dostal syn 10 let

„Nedokážu si to vysvětlit, rád bych se omluvil příbuzným a známým,“ pronesl na závěr Víšek. „Chtěl bych to vzít zpátky, ale nejde to,“ dodal.

„S tátou se dalo vycházet, ale muselo to být vždy tak, jak on chtěl,“ řekl Víšek.

To byla v podstatě i příčina konfliktu. V osudné ráno přišel Víšek do kotelny, kde jeho otec zrovna přikládal do kotle, na což mu syn řekl, že není třeba topit, že je v domě teplo, a kotel zavřel. A vypukla hádka, na jejímž konci zůstal ubodaný otec. Víšek se pak sám udal policii.