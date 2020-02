Stromy padaly jako sirky. Hasiči ukázali, jak jim při bouři Sabine šlo o život

Jenom technická pomoc.. Pořezat strom umí každej druhej.. To napadne hodně lidí, když nás vidí vyjíždět na výjezd ve větru.. Že jsou to ale vůbec pro nás nejrizikovější zásahy, kde se pohybujeme v hodně nebezpečném prostředí, kde ani nemůžeme ovlivnit, co bude následovat, to už si moc lidí neuvědomí.... Příroda je prostě mocná.. Štěstí? Náhoda? Vyšší moc? Tady hrály roli i zkušenosti a rozvaha, ale náš Anděl strážný se určitě dost zapotil, aby Sabinu udržel na uzdě, dokud nebudeme v bezpečí..