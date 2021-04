Sekerou zabil manželčinu babičku. Souhlasil s obžalobou, a dostal jen 10,5 roku

„Obžalovaný v přízemí rodinného domu ve spíži po předchozí slovní rozepři napadl poškozenou tak, že si z dílny přinesl sekeru a tou ji jednou udeřil do zadní části hlavy. Když upadla, udeřil ji ještě do ramene,“ prohlásila státní zástupkyně Eva Žďárská.

Žena neměla šanci útok přežít a zemřela na devastující poranění mozku. Státní zástupkyně muže postavila před soud s obžalobou pro vraždu s přísnější trestní sazbou až dvaceti let vězení.

„S babičkou jsme vycházeli celkem dobře. Ale narušovala nám naše soukromí. Osudný večer jsem měl dovolenou, od rána jsem pracoval, ale ona mi řekla, že nic nedělám. Pohádali jsme se, já jsem odešel na dvůr, dál jsem ji slyšel nadávat. Aniž bych nad tím přemýšlel, popadl jsem sekeru a vrátil jsem se zpátky. Je mi to líto, omlouvám se za své chování rodině, manželce i dětem. Jsem připraven přijmout trest,“ prohlásil muž ve své výpovědi.

„Spontánně se přiznal hned při prvním výslechu, máme tu nepřeberné množství polehčujících okolností. Staví se k tomu jako chlap, chce uhradit škodu, ve vězení se bude snažit pracovat. Měl by dostat trest okolo devíti let,“ horoval za muže jeho advokát.

Senát soudce Jirsy upozornil, že nešlo o žádnou nehodu v afektu. „Po hádce si šel pro sekeru, to svědčí o tom, že nešlo o náhodné afektivní jednání. Po činu si šel sednout na dvůr místo toho, aby chroptící poškozené přivolal pomoc. Jde o obrovskou rodinnou tragédii. Následek nelze žádným způsobem odčinit a je třeba reagovat prostředky trestního práva,“ prohlásil Jirsa.

Senát upozornil, že až do činu žil muž zcela bezúhonným životem. „Mohli jsme ukládat trest pod spodní hranicí trestní sazby, tedy ve výměře 10,5 roku. Senát se domnívá, že z trestu si vezme dostatečné ponaučení a že dál bude žit životem řádného člověka,“ konstatoval Jirsa.

Soud také umožnil muži trest odpykat v mírnějším typu vězení. „Podle spáchaného činu a trestu by měl být ve věznici s vrahy, lidmi, kteří nemají náhled na své jednání. A to by k jeho nápravě nepřispělo. V mírnějším typu má navíc lepší podmínky pro pracovní zařazení,“ dodal Jirsa. Rozsudek je pravomocný, obžalovaný i státní zástupkyně se vzdali práva na odvolání.