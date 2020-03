Šampion v thaiboxu zmlátil v Brně Tunisana, dostal 7,5 roku

Zatímco v ringu proti sobě stojí váhově srovnatelní protivníci, při bitce v centru Brna, k níž došlo na začátku prázdnin 2018, měl Weiss převahu 25 kilo. Navíc do souboje investoval i nepoměrně větší zkušenosti z boxu, thaiboxu i MMA. Soupeře povalil, uštědřil mu téměř dvacet ran pěstí do hlavy, pak jej kopl do obličeje a když zkrvavený Tunisan seděl na zemi a dával ruce nahoru na znamení, že se vzdává, ještě k němu přistoupil a do obličeje mu nastříkal pepřový sprej. Pak odešel.