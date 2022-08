Rusa Frančettiho v Praze obžalovali za účast na anexi Krymu

Frančetti vinu odmítá, proti jeho vydání bylo i Rusko. Muž trvá na tom, že pouze hlídal v lese s dalšími civilisty, aby pomohl ochránit obyvatele v okolí Sevastopolu. Uvedl, že do oblasti přijel už v době, kdy anexe probíhala, a že chtěl kvůli nebezpečí válečného konfliktu zachránit svou rodinu a majetek.

V únoru ještě před ruskou invazí rozhodl pražský městský soud o Frančettiho vydání na Ukrajinu, kde čelí obvinění z účasti na činnosti nelegálního ozbrojeného útvaru a podílu na anexi Krymu v roce 2014. Soudkyně Blanka Bedřichová tehdy uvedla, že jeho chování by podle českých zákonů naplnilo zákonné znaky účasti na zločinecké skupině, případně i trestného činu teroristického útoku.

Frančetti si ale podal stížnost k Vrchnímu soudu v Praze. Ten koncem června zveřejnil rozhodnutí, podle kterého je vydání nepřípustné kvůli válečné situaci na Ukrajině. Podle soudců by tam hrozilo reálné riziko porušení mužových lidských práv. Navíc podle soudu existuje důvodná obava z toho, že by Frančetti byl na Ukrajině po svém vydání vystaven pronásledování a zhoršení postavení v trestním řízení kvůli svému státnímu občanství a zejména pak kvůli účasti na bojových akcích na straně proruských separatistů.

Rusa zadržela na žádost Kyjeva česká policie loni v září na letišti Václava Havla. Frančettimu hrozí na Ukrajině dva až osm let vězení. Podle ukrajinských úřadů dal dohromady polovojenskou organizovanou skupinu a aktivně se podílel na ruské anexi ukrajinského poloostrova. Měl se tím podle ukrajinské judikatury dopustit účasti na činnosti ozbrojeného útvaru neustanoveného zákonem.

Frančetti obvinění odmítá, podle něj je zfalšované. „Do Sevastopolu jsem přijel v době, kdy podle tvrzení Ukrajiny už byl okupován – já používám, že to bylo spravedlivé navrácení do Ruské federace,“ prohlásil u pražského městského soudu s tím, že do oblasti přicestoval v únoru 2014. „Chtěl jsem zachránit svou rodinu a náš majetek, hrozilo nebezpečí válečného konfliktu,“ řekl.