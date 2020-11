Řidič, kterého policisté zastavili tvrdým nárazem, zásoboval drogami prostitutky

„Muž je podezřelý, že v nejméně 47 případech prodal pervitin dalším osobám, mimo jiné prostitutkám na trase Havlovice, Babylon, Folmava,“ upřesnila Brožová s tím, že státní zástupce podal soudu návrh na jeho vzetí do vazby.

Policejní vůz tehdy najel do boku zadní části pronásledovaného auta, čímž ho přetočil a výrazně zpomalil. Manévrem vyžadujícím značnou dávku odvahy ukončil honičku s řidičem citroënu 29letý strážmistr z domažlického obvodního oddělení. Využil přitom ochranný rám, kterým jsou vybavena nová služební vozidla.

Zákrok, který není vůbec jednoduchý a američtí policisté jej trénují léta, zvládl policista bravurně a nikomu se nic nestalo. Překvapil tím i pronásledovaného řidiče, který podle svých slov náraz vůbec nečekal. „Věděli jsme, že za volantem sedí člověk, kterému byl v minulosti zadržen řidičský průkaz za řízení pod vlivem drog. Výzvy k zastavení ignoroval. Jel opravdu velice zběsile a přitom vážně ohrožoval ostatní účastníky silničního provozu. Blížil se k hraničnímu přechodu ve Folmavě, kde se kolem tržnic a dalších podniků pohybuje spousta lidí. Protože to vypadalo, že může dojít k velkému neštěstí, rozhodli jsme se s kolegou zastavit ho tímto způsobem,“ vzpomínal policista jménem Jakub na to, co předcházelo samotnému zákroku.