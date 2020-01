Policie vyšetřuje vloupání do domu v Praze-východ. Práce gangu to prý není

Krádež se stala v sobotu večer v Mirošovicích, potvrdil mluvčí policie Zdeněk Chalupa. „Došlo k vloupání do domu, kterým se momentálně zabývají kriminalisté. Do současné doby nic nenasvědčuje tomu, že by to zapadalo do sériové trestné činnosti,“ uvedl Chalupa.