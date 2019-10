Policie odložila případ obviněného „krále tantry“

Stalo se tak zhruba tři měsíce poté, co žalobce v Pelhřimově, kam se spis před prázdninami přesunul, zrušil Vojíkovo stíhání a nařídil kriminalistům dál pracovat.

Současně v něm detektivové píšou, že i přes veškerou snahu zdokumentovat Vojíkovu možnou trestnou činnost, a to i s ohledem na to, že mezi skutky a obviněním uběhla dlouhá doba (roky), již nejsou schopni zajistit další důkazy, které by dokázaly naplnit všechny znaky trestného činu.