Policie obvinila dvojici z předvánoční krádeže čtyř milionů v Chebu

Zloději vnikli do obchodního domu loni dva dny před Vánoci v nočních hodinách. „Obviněná žena pracovala na konci minulého roku v jednom z obchodních domů v Chebu, a měla tak přístup do trezorové místnosti. A právě toho měla využít. Devětadvacetiletému muži měla totiž prozradit číselné kódy do místnosti a také to, jak poté vniknout do trezorů,” upřesnil mluvčí.