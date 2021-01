Po útoku loveckým nožem přišel muž o oko. Šlo mi o dceru, řekl obžalovaný

Důvodem brutálního napadení mělo být to, že muž žil s bývalou Ryskovou manželkou. Ryska si podle obžaloby nejprve poznamenal do telefonu registrační značku auta poškozeného a pak si na něj počkal loni 9. července večer, když muž přijížděl z odpolední směny. Se záměrem soka usmrtit na něj vytáhl 15 centimetrů dlouhý lovecký nůž. Opakovaně ho začal bodat velkou silou do hlavy, břicha a rukou. „Vzal jsi mi rodinu a je mi to všechno jedno, stejně si jdu sednout!“ prohlásil podle obžaloby Ryska při útoku.