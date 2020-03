Po jízdě v dobytčáku se veterinářka sesypala, následek má určit znalec

„Když jsem vlezla do vleku a byla asi v jeho polovině, dveře se zavřely a já se ocitla téměř ve tmě. Připadala jsem si jako chycená do pasti. Byla jsem v takovém šoku, že jsem se nezmohla ani na slovo. Najednou jsme se rozjeli. Měla jsem strach a nevěděla jsem, co se bude dít. Soustředila jsem se hlavně na to, abych během jízdy neupadla. Hodně to nadskakovalo, hlavou jsem narážela na plechovou konstrukci střechy. Měla jsem co dělat, abych se udržela vestoje,“ líčila žena před okresním soudem.