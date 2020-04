Pes na Domažlicku po venčení vyzvracel párek s žiletkou

„Syn si při venčení všiml, že pejsek něco žere. Pokusil se mu to vypáčit z tlamy, ale on se to sousto snažil zhltnout. Doma začal kníkat a po chvilce vyzvracel párek s žiletkou,“ řekl ve středu Právu majitel německého trpasličího špice Karel Boháček.