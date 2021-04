Patnáctiletého chlapce z Brna se stále nedaří najít

Pátrání začalo už v noci na čtvrtek, kdy vzlétl vrtulník s termovizí. Z brněnských částí Jundrov a Komín se pátrači vydali i do dalších míst. Prozkoumávali okolní lesy a řeku Svratku, pěšky i na člunech. V akci byli i psovodi. Zvrat nenastal ani v pátek a stejně dopadla i sobotní akce.

„Mladík je asi 170 cm vysoký hubené postavy, má hnědé oči a tmavé krátce střižené vlasy. Na sobě má černé tepláky, na nohou černobílé tenisky Niké a mikinu. Podle zatímního zjištění policistů by se měl večer a v noci pohybovat v Komíně a Jundrově. Kriminalisté také získali informaci, že by se měl pohybovat ve skupince s dalšími podobně starými mladíky a dokonce se do půl těla svléknout,“ uvedl mluvčí.