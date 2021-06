Od spoluvězně si nechal zaplatit půl milionu, slíbil mu úspěch s ústavní stížností

Bělka u soudu připustil, že peníze od spoluvězně dostal, ale na něco úplně jiného. „Byl to on, kdo se sám nabídl, že mi finančně pomůže. Peníze byly určené hlavně na pokrytí mých dluhů. Domluvili jsme se tak, že až budeme oba na svobodě, že si to u něho odpracuji. Říkal, že peníze pro něj nejsou problém,“ vypovídal Bělka s tím, že na oplátku Martinu K. přislíbil, že mu zprostředkuje kontakt na advokáta, který se vyzná v ústavním právu.

Když u ústavního soudu pohořel, Bělka už byl v jiné věznici. „Přes spoluvězně jsem mu vzkázal, aby mi vrátil peníze, když to nedopadlo dobře. On na to reagoval tak, že se s tím nedalo nic dělat, protože na mě měl údajně pifku nějaký vysoce postavený státní zástupce nebo soudce a chtěl mě dostat do vězení. Varoval mě, že jestli to budu nějak řešit, že ten advokát má dlouhé prsty a ještě to odskáču,“ uzavřel Martin K.