Na dálnici za Ostravou zadrželi afghánské uprchlíky s malými dětmi

Migranti byli zajištěni a věc si na místě převzala cizinecká policie. „Osoby uváděly, že pocházejí z Afghánistánu. Policisté ověřili dokumenty, rumunské doklady žadatelů o mezinárodní ochranu a vyslechli řidiče kamionů a zadržené migranty, kteří policistům sdělili, že do nákladového prostoru vozidel se dostali bez vědomí řidičů v Rumunsku,“ dodala mluvčí.

Rodiče s dětmi byli umístěni do Zařízení pro zajištění cizinců v Bělé-Jezové, muž byl předán do zařízení ve Vyšních Lhotách a mladistvý cizinec byl předán orgánům sociální péče o děti a mládež. „Nyní bude probíhat správní řízení k jejich předání do státu, ve kterém podali žádost o mezinárodní ochranu,“ dodala Jiroušková.