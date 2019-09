Muž zmizel cestou na rehabilitaci. Policie pátrá po něm i podezřelém červeném autě

Zmizení nahlásil v pondělí večer přítel muže, který s ním žije v obci Milý. Pohřešovaný podle zjištění policie v pondělí ráno odjel bílou Škodou Octavia do Rakovníka na rehabilitaci. Zaparkoval v ulici Tyršova, odkud je to asi 100 metrů do bývalé polikliniky. Na rehabilitaci však nedorazil. Auto našli večer i s jeho dvěma mobily.