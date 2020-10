Je mi to líto, řekl obžalovaný, který zaměstnavateli prosázel 25 milionů

Vzhledem k tomu, jak se ke svému obvinění staví, není Sajdok ve vazbě a je vyšetřován na svobodě. Novinářům ještě před příchodem do jednací síně řekl, že je mu všechno líto a byl by rád, kdyby jeho případ posloužil jako varování všem dalším hazardním hráčům.

Zatím není jasné, kdy bude vyhlášen rozsudek. Podle nové zákonné úpravy existuje možnost dohody státního zástupce a obžalovaného o vině a výši trestu, kterou by mohl soud akceptovat, v tomto případě to ale zřejmě možné nebude. Zatímco obhajoba požaduje vyměření podmíněného trestu, státní zástupce na to nechce přistoupit, a to zejména kvůli výši škody.