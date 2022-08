Galerista Třeštík půjčené peníze prohrál v kasinu, tvrdil u soudu obviněný Kyllar

Aby Kyllar nešel na policii, Třeštík mu dal do zástavy obraz Kruh a skvrna. Po dalších osmi měsících, kdy přicházely od galeristy jen kusé platby, převedl pohledávku vůči Třeštíkovi a formálně i obraz na svého obchodního partnera ze Spojených arabských emirátů (SAE), ale dál prý dílo u sebe přechovával.

To se dozvěděl až později, co Adamovski chtěl obraz zpět a podal i oznámení na policii. S advokátem Martinem Douchou, zastupujícím obchodníka ze SAE, pak požadovali, aby Adamovski uhradil 17,5 milionu korun, aby obraz dostal zpět.

„Já na tu schůzku šel jen ze slušnosti. Vyhledal jsem si na internetu, co je to za lidi. Měl jsem z nich respekt, jsou to Rusáci milionáři,“ řekl Kyllar.