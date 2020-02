Dvaadvacet let staré vraždy zůstanou bez pachatele, jediného podezřelého soud osvobodil

Podle státní zástupkyně, která proti zářijovému zprošťujícímu rozsudku podala odvolání, by výrok městského soudu obstát neměl, protože je „nepřesvědčivý a v kontextu s provedenými důkazy rozporný“.

Čung byl totiž jako uprchlý v roce 2003 odsouzen ke dvanácti letům vězení a od té doby byla podle státní zástupkyně jediným novým důkazem Čungova výpověď. Proto by měl být rozsudek zrušen a případ vrácen k novému projednání.

Muž ze Zvole zaútočil na matku sekerou, dostal 13 let vězení

Muž ze Zvole zaútočil na matku sekerou, dostal 13 let vězení Krimi

„Kvitujeme snahu městského soudu jednak sehnat svědky a jednak provést odpovídajícím způsobem velmi pečlivě to hlavní líčení. Toho se městský soud zhostil nepochybně velmi dobře a v závěru dospěl ke správnému rozhodnutí, že je na místě pana obžalovaného obžaloby zprostit, neboť nebylo prokázáno, že by se onoho jednání dopustil,“ odůvodnil zamítavé stanovisko předseda odvolacího senátu Michal Hodoušek.

Při zahájení hlavního líčení obžalovaný jakoukoli vinu odmítl. „Odmítám obžalobu, protože já jsem nic neudělal. Nikoho jsem nezabil, neměl jsem žádný důvod to udělat,“ prohlásil.

„Vezmu ti to nejcennější.” Ze msty utopila šestiletého syna, dostala 20 let

„Vezmu ti to nejcennější.” Ze msty utopila šestiletého syna, dostala 20 let Krimi

Podle něj by do vraždy mohl být zapleten gang specializující se na obchod s lidmi, který tajně dostával Číňany do zahraničí.