Dozorce prý slyšel ženiny výhrůžky exmanželovi, podle soudu lhal

Podle něj jako svědci uvedli, že se poškozená v budově soudu obořila na Michala Podlahu se slovy: „Co čumíš čů…, stejně tě nechám zavraždit, to se prostě stane. To mělo v Michalu Podlahovi vzbudit obavu o jeho život,“ doplnil Richtr.

Podlaha s Müllerem v úterý před soudem uvedli, že s obžalobou nesouhlasí. „Jsem poctivý chlap a mám svoji čest. Co jsem slyšel, za tím si stojím. Klidně to odpřisáhnu na smrt svých dětí,“ prohlásil 33letý dozorce. Kolem dvojice prý procházel ve vzdálenosti několika kroků.

„Byl to výkřik. Ta slova mně utkvěla v paměti. Nijak jsem to ale neřešil, až když mě později pan Podlaha požádal, jestli bych mohl potvrdit, co jsem slyšel,“ dodal Müller, který se s Podlahou zná asi osm let ze společných návštěv střelnice.