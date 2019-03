apb, Právo

"V cele mladistvých mohou být jen dvě osoby. Je zde mnohem volnější režim. Je to navíc podivné vzhledem k tomu, co šajch podle obžaloby spáchal," poznamenal expert. Podle mluvčí pankrácké věznice Jany Jodlové to tak ale není.

"Na oddělení pro mladistvé byl katarský princ umístěn z bezpečnostních důvodů. Aby nepřišel do styku s ostatními obviněnými. Dále se při umisťování přihlíží ke kapacitním možnostem vazební věznice a jednotlivých oddělení," řekla Jodlová.

Vyloučila, že by katarský princ mohl na oddělení mladistvé pohlavně zneužívat. "To je naprosto vyloučeno. Na cele není s žádným nezletilcem," zdůraznila. Uvedla, že na odděleních pro mladistvé jsou v celách skutečně jen dvě osoby. "Je zde i více aktivit, než na jiných odděleních. "Mladiství si zde mohou doplňovat například i nedokončené vzdělání," dodala mluvčí.

O osudu katarského prince začne v pondělí rozhodovat městský soud. [celá zpráva]