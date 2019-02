hon, Novinky, Právo

K sexuálnímu zneužívání dětí a natáčení pornografických záběrů s malými chlapci se vedoucí ostravského trampského oddílu Osada orlů Petr Polášek přiznal. Stejně učinil i jeho známý Petr Bartošík z Přerova. Oba muži uvedli, že svoji sexuální náklonnost k dětem nezvládli a chtějí se léčit.

"Dopustil jsem se otřesného trestného činu. Je mi to moc líto a chtěl bych se omluvit všem rodičům, kteří mi dali důvěru. Zklamal jsem své přátele, všechno dobré jsem zničil. Dobře vím, že teď už mi nikdo neuvěří, jak strašně moc tohoto všeho lituji. Do konce svého života se budu trápit," řekl už dříve Polášek.

Druhý obžalovaný naopak neprojevil ani známku lítosti. Jen chladně popisoval praktiky, kterých se dopouštěl se dvěma chlapci z Poláškova oddílu. "Moji podmínkou bylo, aby se to chlapcům líbilo. Bylo to pro ně něco jako hra," vypověděl Bartošík k jednomu z čtrnácti bodů obžaloby.

Soudce však takový argument neuznal. "Psychické násilí tam určitě bylo a bylo to opakované a časté. Vedoucí byl pro děti autoritou a vzorem," uvedl.

"Hrátky" trvaly od roku 1996

Sexuálních hrátek s nezletilými se oba účastnili hlavně v kanceláři mezinárodní křesťanské organizace YMCA v Ostravě-Přívozu, pod kterou oddíl spadal. Kriminalisté zjistili, že Polášek jako vedoucí trampského oddílu zneužíval některé svěřence již od roku 1996, v posledním půlroce si k sexuálním hrátkám s chlapci zval i Bartošíka a začali se vzájemně fotografovat a filmovat.

Dětem za pózování a orální sex vypláceli odměny od 300 do 1200 korun. Orgie na chatě ukončila policie loni 27. února krátce poté, co během tří dnů natočili Bartošík a Polášek několikahodinové orgie se dvěma chlapci ve věku 11 a 12 let.

"Nezletilým nejprve zapůjčili pornočasopis, pak spolu masturbovali, třeli si přirození a prováděli felaci. Nezletilí předstírali anální styk s obžalovanými a realizovali anální styk mezi sebou. Obžalovaní vše zaznamenali na digitální kameru a každému z chlapců dali 1200 korun," píše se v jednom z čtrnácti bodů obžaloby.

Porno zřejmě kupoval i soudce Košela

Z analýzy zabavených videokazet vyplývá, že filmování se konalo i několikrát denně, a to v nočních hodinách i kolem poledne. Petr Bartošík byl zadržen ve chvíli, kdy si z horské chalupy odvážel nesestříhané záběry orálního a análního sexu. Kriminalisté pak provedli zásah na chalupě, kde zatkli i Poláška.

Podle dosavadních poznatků si natočené porno objednaly stovky lidí, mezi nimiž byli i policisté, vědečtí pracovníci, učitelé a také pražský soudce Josef Košela. [celá zpráva]