Výňatek z dopisu Stanislava Humla:

Dnes jsme ale v extrému. Novináři dělají anketu, kam pojedete na dovolenou a policista na ní odpoví - zeptejte se tiskové mluvčí, nesmím odpovědět.

Vedoucímu odboru dopravní policie ukládá jeden pokyn medializovat příčiny dopravních nehod a ovlivňovat veřejnost k dodržování pravidel silničního provozu a podle jiného pokynu je vyšetřován a trestán, když se o to snaží. Že je to Kocourkov? Ne, to je despotické a demagogické řízení policie 21. století.