Muž s dětmi zavraždil důchodkyni, dostal 14 let

Krajský soud v Hradci Králové poslal na 14 a 7 let do vězení dva muže za podíl na brutální vraždě jednaosmdesátileté Anny Otčenáškové z Olešnice u Čestic na Rychnovsku. Čtyřiatřicetiletý Vladimír Giňa dostal vyšší trest, šestnáctiletý mladík, který se na vraždě loni v srpnu podílel společně se skupinou dětí, dostal 7 let.