Za vraždu mečem padlo sedm let

Petr Cígler má jít na sedm let do vězení za to, že dva dny před loňským Silvestrem v Praze probodl svého známého mečem. V hlavním líčení o tom v úterý rozhodl pražský městský soud. Sedmapadesátiletého muže uznal vinným z vraždy.