Monika Doulíková, Právo

Líčení se konalo bez přítomnosti obžalovaného, který je již ve vězení za podvody. Vít měl podle obžaloby v březnu 2002 vyhrožovat své někdejší manželce, že ji i její blízké zabije, zapálí rodinnou chalupu a odveze syna do ciziny, pokud se s ním rozvede. Státní zástupkyně Víta viní také z ublížení na zdraví přítele Vítové Pavla Sýkory a výtržnictví.

Soudkyně Alexandra Šetková přečetla na začátku líčení zápis z policie, ve kterém stálo, že Vít odmítl k věci vypovídat. Své zážitky s bývalým manželem dnes popisovala před soudem devětadvacetiletá Eva Vítová. "Bála jsem se ho, vyhrožoval mi zabitím, že unese syna do ciziny, že ze mě udělá blázna a už syna nikdy neuvidím. Během manželství mě i dvakrát fyzicky napadl, jednou když jsem byla těhotná," uvedla.

Když měl Vít jednu z vycházek ze Všehrdské věznice na Chomutovsku, sešli se manželé v bytě, kde jí prý nabídl 50 000 korun, pokud se s ním nerozvede. "To jsem odmítla, pak mě vzal všechno zlato a zamkl mě tam asi na půl hodiny. Podařilo se mi zavolat rodičům, pak mě pustil. Klíče od společného bytu mi už ale nevrátil a zůstali tam všechny mé věci," řekla Vítová.

Vyhrožoval prý všem

Obžalovaný prý vyhrožoval opakovaně telefonicky i formou SMS. U soudu vypovídal také svědek napadení, matka Vítové s druhem a taxikář.

"Brali jsme ty výhružky vážně, mě vyhrožoval Rusáky. Vít tvrdil, že má známý policisty, soudce i doktory. Šel jsem na policii, ale tam nám nepomohli. Státní zástupkyně mi poradila, ať si ty telefonáty nahráváme," uvedl nevlastní otec Vítové Jan Pátý.

"Tři kazety nahrávek telefonů jsem předala po trestním oznámení na policii, ta mi je ale vrátila, protože prý byly nesrozumitelné," uvedla Vítová. Asi týden se pak Vítová schovávala i se synem u svého vlastního otce.

Vítová se v té době přátelila s Pavlem Sýkorou, který u soudu řekl, že ho Vít fyzicky napadl a způsobil mu poranění, se kterými se léčil. "Jednou večer mě vytáhl v jedné uličce z auta a začal mě mlátit pěstí do hlavy," řekl Sýkora, který skončil v nemocnici s vyraženým zubem a otřesem mozku.

Soud chce další důkazy

"Vozil jsem Víta dva roky. Vít mi vyprávěl, že někoho zbil a požádal mě, abych mu dosvědčil, že jsme byli někde jinde spolu s dalšími falešnými svědky. Ale na to jsem nepřistoupil," uvedl taxikář Tomáš Dvořák.

Soudkyně na závěr dnešního líčení přečetla zprávu z nemocnice o poranění Sýkory, policejní doklad o kazetách s nahrávkami a několik dalších listinných důkazů. Hlavní líčení odročila na neurčito. Soud si vyžádal kazety s nahrávkami.

Do pokračování líčení by měli znalci vypracovat posudek na Víta. Litoměřický soud zároveň vyčká rozsudku pražského soudu, který by měl na konci dubna rozhodnout o odvolání Víta ve věci podvodu.

Vít byl nedávno již pravomocně odsouzen k osmiletému vězení za podvody, v minulosti byl několikrát stíhán a odsouzen. Za vydírání bývalé ženy mu podle státní zástupkyně hrozí maximálně tříleté odnětí svobody, soud také může uložit souhrnný trest.