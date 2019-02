Patrik Biskup, Právo

Chlapec se chtěl sklouznout po zábradlí, ale batoh, který měl na zádech, ho strhl na stranu a školák se přímo před očima učitele zřítil z pětimetrové výšky na tvrdou zem. S vnitřním krvácením a řadou dalších vážných zranění ho převezla záchranka do nemocnice. Zatím stále ještě nemá vyhráno.

Případ měl zřejmě zůstat před policisty utajen, vedení školy je o tak závažné události neinformovalo. Strážci zákona se o tragédii dozvěděli až o týden později, kdy podali trestní oznámení rodiče dítěte.

Policii se nic neřeklo

"V pondělí jsme se s manželem šli do školy zeptat, jestli se něco prošetřuje. Řekli nám, že pouze předali zřizovateli školy záznam o úrazu a že Marek si to vlastně udělal sám tím, že sklouzl po zábradlí. Svedli to na něho s tím, že neměl na zábradlí co dělat. Přišlo nám to, jako když se chtějí vyhnout odpovědnosti. Na policii jsme si ověřili, že skutečně o tom nic neví," řekla matka dítěte Marie Maydlová.

Ta si společně s mužem prožila několik dnů strachu a další je možná ještě čekají. "Kluk utrpěl silný otřes mozku, má nadvakrát zlomenou pánev i ruku, prasklou lebku a páteřní obratel. Měl silné vnitřní krvácení a lékaři ho museli ihned operovat a přitom mu odebrali kus sleziny. Vůbec jsme nevěděli, jestli to přežije. Dva dny byl v kritickém stavu a lékaři nám moc nadějí nedávali," pokračovala žena. O úrazu se dozvěděla od své dcery, která chodí do stejné školy.

"Telefonovala mi mobilem, že Marek spadl ze schodů. Ředitel mi řekl, že spadl, když jel po zábradlí. Tvrdil, že kluk má zlomenou ruku a otřes mozku. Prý ho na to několikrát upozorňovali, aby se neklouzal a že za to dostal i poznámku. To je sice pravda, žákovské knížce měl napsáno neukázněné chování, nevěděli jsme ale za co. Mysleli jsme si, že zlobí ve třídě, že třeba lítá nebo křičí. Nebylo tam vysvětleno, proč. Dítě se doma samo nepochlubí, že jezdí po zábradlí," uzavřela matka.

Policisté už začali na případu pracovat. "Prověřujeme všechny okolnosti," uvedl v pátek zástupce tachovského policejního ředitele František Pachl.

Škola pochybení odmítá

Ředitel školy Pavel Burda vinu odmítá. "Učitel, který měl na chodbě dozor, nemohl nic dělat. Stál dva metry od zábradlí, na které hoch nečekaně skočil a spadl. Policii jsme událost neoznámili, protože podle vyhlášky to naší povinností není," prohlásil šéf školy. Podle něho se chlapec klouzal na zábradlí už týden před tím, než došlo k úrazu.

"Několik kolegů ho napomínalo a řešilo s ním tento problém. Udělal to znovu a takhle to dopadlo," dodal šéf školy. Podle Jaroslavy Havlíčkové z odboru školství Krajského úřadu v Plzni vedení školy zákon zřejmě neporušilo. "Škola má oznamovací povinnost pouze v případě, kdyby došlo ke smrti, a nebo pokud by některé skutečnosti nasvědčovaly tomu, že byl spáchán trestný čin," vysvětlila Havlíčková.