Pavel Blažek, Právo

Nejsou vyloučena další skandální odhalení. Oběti totiž tvrdí, že brutální loupeže Berdychova gangu řídili a organizovali policisté.

"Mohu potvrdit, že počet policistů zproštěných ministrem vnitra Františkem Bublanem mlčenlivosti v případu gangu lupičů v policejních uniformách se zvýšil z 28 na 37. Pan ministr tak vyhověl žádosti vyšetřovatele," řekla v pátek Právu mluvčí ministerstva vnitra Radka Kovářová. Tento počet asi nebude konečný.

"Po vyhodnocení výslechů budu žádat o zproštění mlčenlivosti dalších policistů. Počet si nedovolím odhadnout," řekl Právu advokát Josef Doucha, který obhajuje bývalého důstojníka odboru pro boj s organizovaným zločinem Josefa Opavu, obviněného v kauze Berdychova gangu.

V této kauze byli zproštěni mlčenlivosti i bývalý šéf týmu Mari podplukovník Petr Vojtěchovský (od května 2003 vyšetřován pro trestnou činnost) a jeho zástupce v týmu Radek Čermák, který v květnu 2003 vypracoval operativní vyhodnocení Mari s upozorněním na propojení některých policistů s Berdychovým gangem. [celá zpráva]

Autor vyhodnocení Mari bude čelit obvinění

Podle vyšetřujícího žalobce Michala Zachystala však i Čermák (odešel na vlastní žádost z policie v listopadu 2003, pozn. red.) má čelit obvinění kvůli úniku jednoho z nejnebezpečnějších pachatelů Maroše Šuleje z Berdychova gangu do zahraničí. "Inspekce ministra vnitra doplnila vyšetřování. Trestní stíhání pana Čermáka zahájím příští týden. Obvinění se vztahuje k okolnostem úniku pana Šuleje do zahraničí," odpověděl v pátek Právu Zachystal.

Čermák se k úniku Šuleje odmítl vyjádřit. "Vyčkám na sdělení obvinění a v zákonné lhůtě proti němu podám stížnost," řekl. Podle informací Práva unikl Šulej zatčení tak, že s pravým pasem vystaveným v Nymburku na jméno Pavel Skala odletěl před dvěma lety z pražského letiště v Ruzyni do Irska, kde dostal azyl. "Uzavřel účelové manželství se slovenskou Romkou, která byla ve vysokém stupni těhotenství a tím vyhověl podmínkám pro udělení azylu," řekl Právu dobře informovaný zdroj.

Šulej byl v ČR, nikoho nezajímal

Miroslav Smugala (nepravomocně odsouzený člen Berdychova gangu na 9 let, pozn. red.) tvrdí, že je okolo Šuleje více záhad. "Šulej bez problémů přicestovával do České republiky. Naposledy tady byl v červnu. Policii to nezajímalo," řekl Právu loni v prosinci na chodbě pražského městského soudu při čekání na vynesení rozsudku.

Některé z obětí Berdychova gangu tvrdí, že Berdych byl jen vykonavatel. "Gang řídili policisté. Z výpovědí Berdycha a dalších civilních obviněných však nevyplývá, že to byli Vojtěchovský s Čermákem. Byli to zřejmě zcela jiní policisté. To však budu vědět jistě až v okamžiku, kdy mně a mému advokátovi vyšetřující žalobce Svatopluk Nauš umožní seznámit se se zaprotokolovanými výpověďmi policistů zproštěných mlčenlivosti. To se zatím nestalo," řekl Právu Jiří Mraček, kterého Berdychův gang dvakrát brutálně oloupil a těžce zranil.