jr, Právo

"Stalo se to v kanceláři bývalého pivovaru. Napadený přitom utrpěl vážná poranění na hlavě a rukou. Podle prvních výsledků vyšetřování měly mezi oběma muži přetrvávat dlouhodobé osobní neshody," uvedla v pátek policejní mluvčí Dagmar Bartoníková.

"Zraněný byl hospitalizován a je mimo ohrožení života. Obviněný byl umístěn do policejní cely a byl podán návrh na jeho vzetí do vazby. Hrozí mu trest odnětí svobody na 10 až 15 let," dodala mluvčí.

V areálu bývalého pivovaru sídlí několik firem, z nichž jedna patřila napadenému muži. Srdceryvný křik zraněného upoutal okamžitě pozornost lidí v dalších kancelářích, kde se o půl deváté ráno, kdy k napadení došlo, pracovalo.

Podle očitých svědků se napadený snažil útočníkovi bránit a potom před ním utíkal. Několik ran mačetou měl dostat ještě zezadu na útěku. Oba muži byli údajně postříkáni krví zraněného, krevní stopy zůstaly i na vybavení a stěnách místnosti. Útočník zřejmě jednal v náhlém afektu a když si začal dopad svého jednání uvědomovat, sám přivolal záchranku a policii.