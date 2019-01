Petr Pokorný, Právo

Podle státního zástupce Barnabáše Lišky si obžalovaní v pátek 17. září ráno objednali telefonicky taxi s cílem jeho řidiče oloupit. Na trase z Českých Budějovic do Českého Krumlova poblíž obce Černice měl Marek muže usmrtit několika ranami nožem. Tělo zavražděného našli o den později jeho příbuzní, kteří po něm pátrali, v poli kukuřice.

"Petr vystoupil z vozu. Já jsem vytáhl nůž a řekl, aby vyndal peníze. Chtěl jsem ho trochu popíchnout, aby to bral vážně, ale nůž jsem zarazil příliš hluboko. Pak jsem zpanikařil a bodal dál. Nevím kolikrát, vím jen, že poslední rána šla do krku," vypověděl Marek, podle kterého byl jeho komplic celou dobu vedle auta a nevěděl, co se děje uvnitř.

Následně Marek taxikáře odtáhl do pole, kde z něj strhl bundu, v níž měl zavražděný peněženku se zhruba devíti tisíci korunami. Mladíci pak z vozu vyndali zakrvácené potahy a odjeli do Velešíny, kde byli ubytováni v jednom z místních penziónů. S automobilem své oběti následně přejeli do Strakonic, kde ho odstavili. Bez vozidla se ještě stačili přepravit do Sušice. Dál už se nedostali.

Druhý obžalovaný prý spal

Přestože se Marek k činu doznal už v přípravném řízení, druhý obžalovaný popírá i to, že by loupež byla dopředu dohodnutá. "Při jízdě jsem usnul. Když jsem se probudil, auto už stálo. Sáhnul jsem pro peněženku, že zaplatím a náhle jsem viděl, že Pepa má v ruce nůž od krve. Vystoupil jsem, byl jsem v šoku," řekl před soudem Tříška.

Jednání se zúčastnili i bývalí kolegové zavražděného taxikáře, kteří se netajili tím, že chtějí pro mladíky nejvyšší možné postihy. Za zpřísnění trestů v podobných případech sepsali také petici, kterou poslali vládě. Od smrti kolegy mají ze zákazníků větší strach. "Samozřejmě, že žijeme v obavách, a jsme proto opatrnější," uvedl taxikář Michal Soukup. Hlavní líčení bude pokračovat v pátek.