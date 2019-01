Jiří Bednář, Právo

Několikrát trestaný Šíma naposledy opustil žalář roku 1999, když byl podmíněně propuštěn z výkonu trestu, který si odpykával za násilnou trestnou činnost. Pár měsíců nato se přistěhoval ke své družce do Hostinného a minimálně od září 2001 začal pohlavně zneužívat její tehdy dvanáctiletou dceru.

Jak uvedla předsedkyně senátu Anna Bímová, do loňského léta dívku nutil k souloži a orálnímu sexu, přičemž používal násilí a pohrůžku zabitím. Děvče utrpělo mj. posttraumatickou stresovou poruchu a není vyloučeno, že jí zůstanou trvalé následky. Několikrát se pokusila o sebevraždu, nakonec se svěřila ve škole a Šíma byl poté zadržen.

Obžalovaný u soudu chyběl

Šíma požádal, aby se hlavní líčení odehrálo bez jeho přítomnosti a soud jeho žádosti vyhověl. Ve výpovědích z přípravného řízení, které Bímová přečetla, se Šíma doznal pouze k tomu, že měl s dcerou své družky pohlavní styk. Odmítl ale, že by při tom používal násilí nebo výhrůžky.

"Třeba jsme se dívali na televizi, pak jsme se začali navzájem hladit a svlékat. Svým přirozením jsem vnikl do jejího. Z její strany to bylo dobrovolné, nenutil jsem ji k ničemu. Jen jsem jí říkal, že se to nesmí nikdo dovědět, hlavně ne máma, jinak bude průser," citovala Bímová jeho výpověď ze spisu.

Výslech poškozené dívky proběhl u soudu s vyloučením veřejnosti, ale podle svědectví jejich spolužáků se děvče občas kamarádům svěřilo, že ji nevlastní otec pohlavně zneužíval a bil. "Říkala mi, že se jí doma nelíbí. Jednou brečela a nechtěla říci proč. Po mém naléhání přiznala, že jí druh matky znásilňuje a že to trvá tři roky. Modřiny měla po těle pořád," řekla policii jedna z kamarádek poškozené dívky.

Šance na resocializaci je

Soudci při rozhodování o trestu přihlédli k tomu, že Šíma má podle znalců poměrně dobrou šanci na resocializaci. "K činu se částečně doznal a své jednání odsuzuje," řekla Bímová. Soud rovněž zhodnotil smutnou úlohu matky poškozeného děvčete.

"Pro svou dceru nebyla rodičovskou oporou, na Šímovi byla závislá a tolerovala mu hrubé chování, kterého se dopouštěl i vůči jí samé," poznamenala Bímová. Verdikt není pravomocný, obě strany si ponechaly lhůtu k vyjádření ohledně případného odvolání.