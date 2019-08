Ondřej Kořínek, Novinky

Metropole plná turistů a cizinců, velké množství bankomatů i velmi anonymní prostředí. To neustále láká gangy zaměřující se na kopírování platebních karet. Policie v posledních týdnech zaznamenala větší počet napadených bankomatů na frekventovaných místech.

„Skoro každé tři dny se najde napadený bankomat. Většinou to chodí tak, že třeba během čtyř dnů nakopírují karty a pak odjedou. V bezpečí je potom zneužijí, a když se na ně nepřijde, tak se vrátí,“ uvedl kriminalista Ihnát.

Skimmovací zařízení na kopírování karet.

FOTO: Policie ČR

Modus operandi je podle něj velmi podobný. Cizinci do přístrojů nainstalují kameru, například do světla, a čtecí zařízení, které vytáhne informace z magnetického proužku karty. Jeden z problémů bylo napájení těchto zařízení. Cizinci to však vyřešili tak, že se napojí na světlo bankomatu, ze kterého berou energii. Kameru ve světle jde ovšem velmi těžko poznat.

Instalace několik sekund

„V mnoha případech chodíme od bankomatu k bankomatu a sledujeme, zda tam není něco nainstalovaného. Bankomaty samotné nepoznají, že je někdo narušil. Mnohdy to nepoznají ani bankovní úředníci nebo technici. Instalace zařízení trvá asi 20 sekund, demontáž může trvat o něco déle,“ popsal kriminalista, který se problematikou dlouhodobě zabývá.

Nepřiznali se a veškerou trestnou činnost popírají, akorát chválili krásy Prahy. kriminalista Ihnát

V tomto konkrétním případě pomohla tak trochu náhoda, protože čtečka v Rytířské ulici vypadla na muže vybírajícího peníze. Banka to následně oznámila policii, která začala pátrat a sledovat kamerové záznamy.

„Podařilo se nám vytipovat podezřelé. V sobotu v pět ráno jsme se sebrali a obcházeli bankomaty. Narazili jsme na jednoho z nich, jehož jsme sledovali do bankomatu v Kaprově ulici. Další podezřelá asi 50 minut sledovala okolí bankomatu. Pomocí kamer jsme zjistili, jak celá akce proběhla a bankomat jsme pak hlídali celý den,“ vylíčil Ihnát.

Byt přes Airbnb



Policisté sledovali okolí do jedné hodiny ráno, kdy k bankomatu dorazil úplně jiný člověk, který s ním začal podezřele manipulovat. „Ten pak odjel s odmontovanou kamerou autobusem do pronajatého pokoje. O kus dál čekali další dva spolupachatelé, kteří šli odmontovat skimmovací zařízení až potom, co dostali zprávu, že jejich kolega je v bezpečí v pokoji,“ konstatoval detektiv.

Testovací karty

FOTO: Policie ČR

Skupina byla podle něj vysoce profesionální a bydlela na dvou místech Prahy přes Airbnb. Policisté následně zadrželi tři muže a ženu. „Nepřiznali se a veškerou trestnou činnost popírají, akorát chválili krásy Prahy. Našli jsme však nářadí, notebooky i testovací karty,“ dodal Ihnát. V jejich případě lidé o žádné peníze díky rychlému zásahu nepřišli, přesto jim hrozí až 10 let vězení.

Video

Vybavení skimmerů zadržených v květnu v Praze. Zdroj: Policie ČR

Kriminalista rovněž popsal, co se děje s platebními údaji dál. O peníze pak poškození přicházejí dvěma způsoby. Buď si sami cizinci odjedou například do Indonésie vybrat finanční hotovost, nebo se údaje pošlou spolupachatelům, kteří výběr provedou. Může se ale také stát, že veškeré údaje prodají další skupině, která karty někde zneužije. „Pokud se potvrdí, že jde o skimming, banky ty peníze proplácejí,“ dodal Ihnát.

Údaje jdou do Indonésie



Indonésie je u těchto skupin v kurzu, protože tamější bankomaty nevyžadují, aby měly platební karty jak čip, tak magnetický pásek, jako tomu je například v Evropské unii, kde takovou kartou nelze vybrat.

Podle kriminalisty se klienti bank mohou bránit například tím, že si zakryjí rukou tlačítka, na kterých zadávají PIN kód. Mnohem bezpečnější je podle něj vybírat peníze u bankomatů, které umožňují bezkontaktní výběr. „Tohle je nejbezpečnější způsob výběru peněz, který nelze napadnout,“ konstatoval Ihnát.

Nářadí používané gangem skimmerů.

FOTO: Policie ČR

Problém vidí také v tom, že o mnoha napadených bankomatech se policie nedozví. „U některých bankomatů, které nepatří bankám, vybírají výhradně cizinci. Když dojde k zneužití karty, tak cizinci odjedou a reklamaci oznámí ve své zemi. Jejich banka to ale neoznámí českým bankám, natož české policii,“ shrnul kriminalista.

Upozornil rovněž na nebezpečí číhající za hranicemi. Spousta lidí tam podle něj přichází o své peníze nejen v bankomatech, ale i na čerpacích stanicích, kde je samoobslužný provoz a platí se kartou. U nás se takové případy zatím neobjevily.