Mimořádná brutalita, výjimečné tresty. Pár vrahů jde na 27 a 28 let do vězení

Krajský soud v Českých Budějovicích poslal ve čtvrtek do vězení Michaelu Krajčovou na 28 let a Jána Moncoľa na 27 let. Podle trestního senátu zavraždili loni v lednu 59letého muže a jeho o pět let mladší manželku v mobilním domku v Dobešicích na Písecku. Podle vyšetřovatelů jim zasadili 25 ran kuchyňským nožem, obětem ukradli 400 tisíc korun z domácího trezoru.