„V rámci prověřování jsme nezjistili, že by ze strany provozovatele lanového centra došlo k pochybení, za které by mohl být postižen,“ uvedla klatovská policejní mluvčí Dana Ladmanová s tím, že kriminalisté prověřovali zejména činnost instruktorů.

„Žádné porušení předpisů z jejich strany jak ve vztahu k zajištění dohledu nad její bezpečností, tak při jejím proškolení před vstupem na dráhu neshledali,“ dodala Ladmanová.

Pro školačku se 3. července adrenalinový zážitek změnil v boj o život. Při zdolávání posledního úseku dráhy, tzv. tarzaního sjezdu zacvakla karabinu bezpečnostního postroje místo na pojezdovou karabinu přímo na lano. Během jízdy se zasekla, a když se pustila madla, lana se napnula a sevřela jí krk. Ve zhruba šestimetrové výšce se začala dusit, přičemž na krátkou dobu ztratila vědomí.

„Svědci okamžitě zareagovali, kdy přistavili žebřík a přidržovali dívenku, aby se sevření lan uvolnilo. Další muž přeručkoval k dívce a tam odřízl lana. Z místa ji transportovala záchranná služba již při vědomí,“ doplnila Ladmanová.

V osudnou chvíli se na dráze podle rodičů dívky pohybovalo deset až patnáct dětí. „Někteří rodiče přitom nechali děti, aby si tam lezly, a sami si odešli pryč vypít kafe. Některé děti přitom při přepínání karabin u jednotlivých stanovišť zmatkovaly, viděli jsme, jak se nějaký klučík úplně odepnul i z jisticího lana, naštěstí na něj hned někdo volal, aby se zapnul,“ popsal Právu otec dívenky situaci v centru.

Svou dceru si rodiče hlídali, ovšem vůbec nečekali, že když se dostane do problémů a začne se ve výšce několika metrů nad zemí škrtit, že jí budou muset pomoci sami. „Doběhl jsem pro žebřík a naštěstí tam bylo několik dalších rodičů, silných chlapů, kteří mi pomohli. Kdybych měl čekat jen na to, co udělá obsluha centra, mohlo to dopadnout jinak,“ vzpomínal otec.