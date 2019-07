Petr Marek, Právo

Útok se odehrál loni 6. prosince okolo půl desáté večer. Poté, co družka Havelkovi řekla, že jí zaměstnavatel nevyplatil odměnu za práci, muž v opilosti vzal legálně drženou pistoli, zasunul do ní zásobník se sedmi náboji a zamířil k místní restauraci, kterou poškozený provozoval.

Když se mu nepodařilo dostat se dovnitř, chvíli sledoval, co se tam děje, a když v koupelně muže uviděl, zamířil a ze vzdálenosti 12,88 metru vystřelil. Projektil prošel přes dvojitá okna koupelny a shodou okolností muže nezasáhl. Proletěl mu 37 centimetrů nad hlavou.

Havelka útok přiznal, ale odmítl, že měl v úmyslu zaměstnavatele své družky zabít.

Byl to prý zkrat



Problém byl podle něj v tom, že zbraň, již použil, byla nabitá. Normálně v ní prý zásobník s náboji nemívá. Proč tomu bylo tentokrát jinak, zdůvodnil tím, že se v Beskydech v té době pohyboval medvěd, lidé se ho báli, a tak si zbraň vzal na svou obranu.

„Když bych musel nabíjet, rozjasnilo by se mi a nic by se nestalo. Takto jsem začal uvažovat až po výstřelu, a to bylo pozdě. Byl to zkrat. Nemířil jsem však, chtěl jsem ho jen postrašit,“ vypověděl u soudu Havelka.

Martin Havelka u krajského soudu.

„Vina obžalovaného byla provedenými důkazy včetně vyšetřovacího pokusu na místě činu jednoznačně prokázána. Jednal cíleně, racionálně, s rozmyslem. S poškozeným si to prostě šel vyřídit,“ uvedl předseda soudního senátu Aleš Vašků.

Havelkovu obhajobu medvědem označil za účelovou. „Do hospody chodil několikrát týdně a zbraň si s sebou nikdy nebral,“ dodal soudce.